شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصرى: على ماهر مدرب كبير وندعمه فى قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، على دعم مجلس إدارة النادي لعلى ماهر المدير الفني للفريق، وذلك بعد تراجع أداء الفريق البورسعيدي في آخر جولتين بالدوري.

وقال عبد القادر خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر معسكر الفريق في وجود مدرب المصري: ندعم على ماهر ، مدرب كبير و له إسم، كما ندعم طموحات جماهير النادى المصري، وصلت إلينا تساؤلات عديدة نحاول الرد عليها و النادى تسلم تركة كبيرة، والأمور الفنية كنا نتركها جانبا و لكن آن الآوان أن يتم الرد عليها من على ماهر.

ويأتى المؤتمر الصحفى على هامش معسكر النادى المصرى المقام حالياً ببورسعيد، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالفريق الأول بعد تراجع النتائج فى الفترة الماضية.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى قد وافق على طلب الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة على ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذى كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.