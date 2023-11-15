غزل المحلة يوجه الشكر لخالد عيد وجهازة المعاون عقب الهزيمة أمام بترول أسيوط

القاهرة - سامية سيد - تقدم وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية ، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة.

وكانت قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكـرة القدم تجميد مستحقات الفريق الأول لأجل غير مسمى بعد تلقي الفريق الهزيمة الثانية له في الموسـم أمام بترول أسيوط بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفيـن.

َكان بترول أسيوط حقق مفاجأة كبرى بالفوز على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب وذلك ضمن أجواء المنافسة على الصعود لدورى الأضواء، كما حقق أبو قير للأسمدة أكبر فوز بالمسابقة حتى الآن على النصر للتعدين بخماسية نظيف، كما استطاع مصر المقاصة تحقيق الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ .