منتخب مصر بالأحمر وجيبوتي بالأخضر فى مباراة غد بتصفيات كأس العالم

وحضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري الفريق، وعبد الله سيد مدير المهمات، وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء غد الخميس باستاد القاهرة الدولي.

إداريو منتخب مصر خلال الاجتماع

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال المقبل، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.