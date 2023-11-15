شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى أبو قمر: المصرى لا يقبل التجاوز فى حق جماهيره وسنحافظ على قيمة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحسينى أبو قمر، نائب رئيس المصرى، رفض مجلس إدارة النادي لأي تجاوز في حق جماهير بورسعيد من أي عنصر داخل النادي.

وقال أبو قمر، على هامش كلمته فى المؤتمر الصحفي المقام حالياً بمقر معسكر الفريق ببورسعيد، لتوضيح الأمور المتعلقة بالفريق: "مجلس المصري يؤكد أنه قادر على الحفاظ على قيمة النادى، وثوابتنا والقيم الأخلاقية لا يمكن التجاوز فيها".

وأضاف: "رئيس النادي كان يتمنى وجود علي ماهر في المصري قبل أن نتعاقد معه، وعلي ماهر يعتبر من أفضل المدربين فى مصر.