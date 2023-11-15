شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى أبو قمر: المصرى لا يقبل التجاوز فى حق جماهيره وسنحافظ على قيمة النادى والان مع تفاصيل الخبر
وقال أبو قمر، على هامش كلمته فى المؤتمر الصحفي المقام حالياً بمقر معسكر الفريق ببورسعيد، لتوضيح الأمور المتعلقة بالفريق: "مجلس المصري يؤكد أنه قادر على الحفاظ على قيمة النادى، وثوابتنا والقيم الأخلاقية لا يمكن التجاوز فيها".
وأضاف: "رئيس النادي كان يتمنى وجود علي ماهر في المصري قبل أن نتعاقد معه، وعلي ماهر يعتبر من أفضل المدربين فى مصر.
ويواصل مروان حمدي، مهاجم النادي المصري، تدريباته الفردية بالقاهرة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصري بإيقاف اللاعب وخصم مليون جنيه من مستحقاته، بسبب واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز فى الدوري والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وكان مروان حمدي قد قام بالبصق على الجماهير خلال استبداله أثناء المباراة، ويترقب اللاعب موقف إدارة المصري لحسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
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