شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: غير راض عن مستوى المصرى ونحتاج تدعيمات فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، على عدم رضاه عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة، بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام بيراميدز ثم البنك الأهلي.

وقال علي ماهر على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حالياً بمقر إقامة الفريق: أشعر بنبض الشارع البورسعيدي أنه يحتاج إلى تحقيق بطولة فى أسرع وقت، وسعيد بوجودي في بورسعيد وبحب بورسعيد.

أضاف: غير راض عن وضع الفريق والمستوى، ولدى هدف كبير مع المصري، حققنا 3 انتصارات على التوالي و لا يوجد فريق فاز بهذه المباريات إلا الأهلى.

واصل مدرب المصري حديثه: نعمل على بناء فريق قوي، والدوري صعب و نحتاج لتدعيمات فى يناير و لدينا مجلس قوى خلفنا.

أكمل: يمكن أن يكون هناك استعجال على تحقيق بطولة، وأعلم أن حلم كل بورسعيد هو تحقيق بطولة، وجماهير المصري لا يرضيها إلا فوز الفريق، والجمهور هو أقوى سبب لظهور الفريق بقوة.

أضاف: لا أتمنى أن يكون لاعبي الفريق لديهم قلق من الجماهير، الجماهير تدعمنا وستدعمنا أيضاً بقوة، ونحتاج بعض الوقت لنحقق طموحات الجماهير.

واختتم: كل اللاعبين مهمين بالنسبة لي، فكري مختلف وليس من المهم أن يجذب اللاعب اهتمامي بسبب "ترقيصة" حلوة انا أبحث عن إيجابية فى اللعب، ولا يوجد لدي خلاف مع أى لاعب وأحب كل اللاعبين.