شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أحمد ياسر ريان من الأهلى وإمكانية انتقاله إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، موقف أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا من العودة إلى النادى الأهلى في يناير المقبل، وإمكانية انتقاله إلى الزمالك.

وقال ياسر ريان في تصريحات خاصة: "الأهلى يحق له استعادة أحمد ابنى في يناير المقبل، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي كلام أو مفاوضات".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "أحمد ياسر مركز حاليا مع سيراميكا لاستعادة مستواه مجددا بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المباريات، وهو مستقر حاليا في سيراميكا، وكل ما يقال مجرد كلام لا أساس له من الصحة".

وعن إمكانية انتقاله للزمالك، قال ياسر ريان: "لا توجد أي مفاوضات مع الزمالك في الوقت الحالي، وكل وقت له حديثه وظروفه، لكن حاليا كل التركيز مع سيراميكا فقط".

وعن رأيه في أنتونى موديست، قال ياسر ريان: "الفرنسى موديست واضح جدا غير جاهزيته البدنية لقيادة هجوم الأهلى، ومن الصعب الحكم على اللاعب في وقت قليل ولابد من الانتظار عليه وعدم التعجيل في إبداء أي حكم عليه".

وأضاف: "كل المباريات التي لعبها المهاجم تؤكد حاجته للتجهيز البدني أولا لأن حركته ثقيلة، وهذا التوقيت فرصة كبيرة لتجهيزه في ظل التوقف الدولى الحالي".