شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال 2026 على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ◄ أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات من e& شركاء رئيسيين في حقوق البث

أعلنت الشركة المتحدة - واحدة من كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية - الشركات الراعية لحقوق بث مباريات المنتخب المصري الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وهم شركات: أورا ديفلوبرز إيجيبت، والبنك الأهلى المصرى، واتصالات مصر من e& ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للجمهور المصري لمتابعة مباريات المنتخب خلال مشوار التصفيات، ودعم الفريق لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة المتحدة للحصول على حقوق بث كبرى البطولات القارية والدولية؛ لتقديم محتوى يلبي اهتمامات وتطلعات المشاهدين في الوطن العربي، وفي إطار استراتيجية "المتحدة" لتعزيز مكانتها في ريادة صناعة الترفيه والإعلام، وتقديم خدمة إعلامية متميزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأشرف سالمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة، و عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد يحي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس ادارة المتحدة للرياضة، وجمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة بي أو دي إيجبت، وزياد ناجي رئيس القطاع التجاري بشركة بي أو دي إيجبت، وأسامة الشيخ رئيس قطاع قنوات الرياضة بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنتصر النبراوي رئيس مجلس اداره المصريين اوت دور، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز ايچيبت والمهندس أحمد يحي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة أتصالات من e& في مصر، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين .

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشات قنوات "أون تايم سبورتس"، وكذلك حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات، مما يمنح الشركات الراعية فرصة لتسويق والترويج لعلامتها التجارية خلال المباريات المتوقع أن يتابعها الملايين في الوطن العربي.

في هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تحظي برعاية ودعم غير محدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو الذى أتت ثماره من خلال تحقيق ابطالنا لإنجازات غير مسبوقة على كافة المستويات التنافسية القارية والعالمية والاولمبية أيضا فضلا عن استضافة مصر لمختلف المنافسات والبطولات الرياضية العالمية بفضل البنية الرياضية المصرية ذات المواصفات العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية المصرية من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لإسعاد الجماهير المصرية وفى مقدمتها منتخبات كرة القدم وهو ما نجحت فيه الوزارة من خلال فصل المسؤوليات والمهام الموكلة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتصبح فقط لتطوير المنتخبات المصرية وتصبح رابطة الأندية المحترفة هى المسئولة دون غيرها عن إدارة الدورى المصرى الممتاز.وقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر إلى مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب المجهود الكبير الذى تقدمة للجمهور المصرى.

وأضاف أشرف صبحى، أن تعاون الشركات الراعية مع الشركة المتحدة و الاتحاد المصرى لكرة القدم ظهر بشكل كبير على جميع المنتخبات الوطنية المختلفه من توفير احتياجات لهم وهذا الأمر ظهر ايضا بنقل جميع الأحداث المهمة عبر القنوات التلفزيونية.

من جانبه قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، إن الشركة حرصت على توفير حقوق بث مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لتوفر للمشجعين المصريين متابعة المنتخب في مشوار التصفيات لمساندته لتحقيق الصعود لكأس العالم، وهو الحلم الذي يتمنى أن يحققه المنتخب، وستسعى الشركة وقتها للحصول على حقوق بث مبارياته في البطولة لإسعاد الشعب المصري، موجهًا الشكر للرعاة على سرعة استجابتهم لدعم حقوق بث المباريات مما يسهم في توفير الخدمة مجانًا للجماهير المصرية في كل مكان.

من جهته، قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، إن الشركة تولي أهمية للحصول على حقوق بث البطولات الرياضية الكبرى، لتتيح للمشاهدين متابعة مباريات المنتخب الوطني مجانًا مع تقديم خدمة إعلامية متميزة وتغطية متكاملة طوال فترة التصفيات الممتدة حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الاستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصًا لمباريات التصفيات الإفريقية.

ووجه عمرو الفقي، الشكر للشركات الرئيسيين لرعاية بث مباريات المنتخب المصري الأول لكرة القدم بتصفيات مونديال كأس العالم، مما يدعم تقديم محتوى متميز لملايين المتابعين لمباريات التصفيات، مؤكدًا سعي الشركة المتحدة للحصول على حقوق بطولات قارية كبرى.

في سياق متصل، قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إن "أورا" حرصت على رعاية بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بهدف دعم متابعة الجمهور المصري لمباريات المنتخب في التصفيات مجانًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة في دعم وتطوير الرياضة المصرية، بالإضافة إلى رعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم.

يلعب البنك الأهلي المصري دورًا فعالًا في تشجيع الرياضة المصرية، خاصة المشجع المصري الذي مثل أهم عنصر من عناصرها. لذلك يسعى البنك دائمًا لدعم المشجع المصري بكل السبل الممكنة، وهو ما يمثل جزءًا من دعمه للرياضة في مصر بشكل عام. بأتي ذلك انطلاقًا من استراتيجية البنك الأهلي المصري في دعم الرياضة وصناعة النجم الرياضي المصري في كافة الرياضات، خاصة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولي في مصر والعالم. لذلك حرص البنك على إتاحة الفرصة للأسرة المصرية والمشجع المصري لمشاهدة مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2026 علي قنوات onetime sports وهو ما أقل ما يمكننا تقديمه لإسعاد الأسرة المصرية، وتمكينها من المشاركة في تشجيع منتخبها الوطني في تصفيات البطولة الأشهر في العالم.

بهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات من e& في مصر، عن سعادته برعاية حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات مونديال كأس العالم 2026، قائلاً:"في الوقت الذي تقدِّم e& أفضل تجربة تكنولوجية رائدة لعملائها، فإننا نسعى إلى أن نكون شريكًا في أجمل لحظات الانتصارات، بالشَّرَاكة مع أقوى الفرق الرياضية والمنتخبات الوطنية، ونسعى دائمًا لدعمها في تحقيق نجاحاتها وتفوقها، لافتا إلى أن تلك الرعاية تأتي تأكيدًا على التزام اتصالات بتقديم أفضل التجارب المميزة لعملائها بما يساهم في تعزيز روح المشاركة والفخر الوطني.

وأكد يحيى على تقديره الكامل للجهود التي تبذلها مجموعة المتحدة لدعم الرياضة المصرية وعرض البطولات الهامة على الشاشة المصرية وكسر حواجز الاحتكار حتى يتمتع المصريون بمشاهدة مبارايات منتخباتهم القومية وانديتهم المصرية في مختلف البطولات والمحافل الإقليمية والدولية، مشددًا على أن تلك الرعاية ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي استثمار حقيقي في تعزيز الروابط الاجتماعية والرياضية، مع إيمان راسخ من اتصالات من &e بأن التواصل والتفاعل من خلال هذه الفعاليات يلعبان دورًا أساسيًا في خلق مجتمع أكثر اتحاداً وترابطًا".

وتنطلق أولى مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، غدًا الخميس بملاقاة جيبوتي في إستاد القاهرة، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا، وستنقل قنوات اون تايم المباريات مع تقديم استديوهات تحليلية متميزة يشارك فيها كبار نجوم الكرة السابقين.

يذكر أن الشركة المتحدة ، قد سبق أن نجحت في الحصول على حقوق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي شارك فيها أقوى 8 أندية بالقارة السمراء، كما تسعى إدارة قطاع الرياضة بالشركة للحصول على حقوق بث كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية.



أشرف سالمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أسامة الشيخ رئيس قطاع قنوات الرياضة بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة



جانب من الحضور



أشرف سالمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة