شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: مروان حمدي مستبعد وليس لدى مشكلة مع الجلاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري رفضه التام لسلوك مروان حمدي مهاجم الفريق، والذي قام بالبصق على جماهير بورسعيد خلال استبداله في مباراة المصري وبيراميدز بالدوري، والتي انتهت بهزيمة المصري 3-2، حيث توجه علي ماهر إلى جماهير المصري عقب اللقاء للاعتذار إليهم.

وقال علي ماهر، على هامش كلمته في المؤتمر الصحفي المقام حالياً بمقر معسكر الفريق ببورسعيد: "مروان حمدى مستبعد وتم خصم مليون جنيه من عقده، وهناك أمور لا تُقبل نهائيا".

وأضاف: "مشكلتنا فى مصر أنه لا يوجد لاعب لديه ثبات مستوى، كل اللاعبين مهمين بالنسبة لي، فكري مختلف وليس من المهم أن يجذب اللاعب اهتمامي بسبب (ترقيصة) حلوة، أنا أبحث عن إيجابية فى اللعب، ولا يوجد لدي خلاف مع أى لاعب وأحب كل اللاعبين".

وواصل: "لا توجد خلافات بيني وبين أي لاعب في الفريق بمن فيهم، إيزي إيميكا، عمرو السعداوي، وإلياس الجلاصي، كما يردد البعض".