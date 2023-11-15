شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرحب بخروج صلاح محسن للإعارة في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمانع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في خروج صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفني في الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة خروج صلاح محسن من حسابات كولر في ظل المستوى غير المقنع الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الأحمر، وعدم استيعابه للتعليمات الفنية التي يتلقاها من الجهاز الفني، وتوتر العلاقة بين المدرب واللاعب في الفترة الأخيرة.

ويوجد أكثر من ناد مهتم بالتعاقد مع صلاح محسن أبرزهم مودرن فيوتشر وسيراميكا، وهو ما سيتحدد خلال الفترة القادمة، حيث يتوقف الأمر على مصير الأهلي من تدعيم خط الهجوم برأس حربة جديد.

بعيدا عما سبق، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة الاستعجال في تقييم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر، أو التفكير في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات بسبب المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه منذ قدومه للأهلي، بداعي أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية مع الفريق الأحمر أو الانسجام مع باقي زملائه.

ويرى كولر أن موديست لاعب كبير وفكرة تقييمه والتفكير في فسخ عقده في يناير المقبل أمر مرفوض، لأن اللاعب يحتاج إلى رفع لياقته البدنية وهو ما سيحدث مع حصوله على عدد كبير من المباريات، قبل أن يتم الحكم عليه بشكل كامل، لاسيما وأنه كان من اللاعبين المميزين في الدوري الألماني.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن موديست بدأ في التحسن وإظهار جزء ولو بسيط من قدراته بفضل الاستمرارية في المشاركة خاصة في مباراتي المقاولون العرب والجونة، بعكس الحال الذي كان عليه في بداية مشواره مع الأهلي. وانتقل موديست للأهلي الصيف الجاري في صفقة انتقال حُر بعد إنتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.