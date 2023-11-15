شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد العال يقترب من تدريب غزل المحلة خلفا لخالد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام عبد العال، المدير الفنى السابق لفريق راية، من تدريب غزل المحلة خلفا للراحل خالد عيد الذي تم توجيه الشكر له بعد الهزيمة من بترول أسيوط.

ويضع مسئولو غزل المحلة الرتوش الأخيرة في الاتفاق مع حسام عبد العال والجهاز المعاون له ليقود الفريق في المباريات المقبلة.

وتقدم وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكـرة القدم قرر تجميد مستحقات الفريق الأول لأجل غير مسمى بعد تلقي الفريق الهزيمة الثانية له في الموسـم أمام بترول أسيوط بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفيـن.

وكان بترول أسيوط حقق مفاجأة كبرى بالفوز على غزل المحلة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب، وذلك ضمن أجواء المنافسة على الصعود لدورى الأضواء، كما حقق أبو قير للأسمدة أكبر فوز بالمسابقة حتى الآن على النصر للتعدين بخماسية نظيف، كما استطاع مصر المقاصة تحقيق الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شيء.