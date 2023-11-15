بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يحقق إيرادات قياسية

الرياص - اسماء السيد - لندن: أعلن مانشستر سيتي عن إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار أميركي خلال موسم 2022 23 التي تُوّج فيه بثلاثية تاريخية، متفوّقًا بفارق كبير عن الرقم الذي أعلنه جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وأفاد بطل انكلترا وأوروبا عن زيادة بلغت 124 مليون دولار في إيراداته السنوية لموسم 2022 2023، مقارنة بالعام السابق، لتتضاعف أرباحه إلى نحو 100 مليون دولار.

وأعلن يونايتد، الذي يعيش في ظل سيتي منذ عقد من الزمن، عن رقم قياسي لإيرادات الدوري الإنكليزي الممتاز بلغ حوالى 807 ملايين دولار أميركي في أواخر تشرين الاول/أكتوبر.

ارتفاع قيمة الأجور

وأصبح رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا ثاني ناد إنكليزي بعد يونايتد عام 1999 يحرزون ألقاب دوري الابطال، الدوري الانكليزي وكأس إنكلترا في موسم واحد.

حصل سيتي، الذي تصدر دوري ديلويت المالي لكرة القدم لعام 2023، على إيرادات النقل التلفزيوني في العام حتى 30 حزيران/يونيو التي بلغت حوالى 374 مليون دولار، والتي عززها نجاحه الأوروبي.

وارتفعت قيمة الأجور لدى النادي من حوالى 87 مليون دولار إلى 527 مليوناً، وحقق أرباحًا قاربت 152 مليوناً من صفقات تبادل اللاعبين.

الا انّ التقرير السنوي للنادي ذكر التهم الـ115 التي وجهتها له رابطة الدوري الإنكليزي في شباط/فبراير الماضي تحت بند "المخاطر والشكوك".

وأضاف التقرير "يعترف مجلس الإدارة بوجود عدد من المخاطر والشكوك التي قد يكون لها تأثير مادي على أداء النادي".

"كيف يمكنك تحقيق ذلك؟"

ولم تشر البيانات التمهيدية في التقرير من رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك والرئيس التنفيذي فيران سوريانو إلى هذه الاتهامات.

وقال خلدون "في أعقاب الفوز بدوري أبطال أوروبا في تركيا واستكمال الثلاثية، كان السؤال الذي طرح عليّ في أغلب الأحيان هو "كيف يمكنك تحقيق ذلك؟"

وتابع "الإجابة هي من خلال مضاعفة الفلسفات والممارسات التي أثبتت جدواها والتي جلبت لنا هذا النجاح وتحدي أنفسنا لمواصلة الابتكار المستمر من أجل تحقيق مستويات جديدة من الأداء داخل وخارج الملعب.

وأضاف "سنستمر في التشكيك في جميع المعايير المعهودة، وسنقوم بتقييم نجاحاتنا والتعلم من أي إخفاقات. لن نخاف من تحديد أهداف جديدة وتطوير استراتيجيات جديدة تخدم نادينا ومجتمعاتنا وأصحاب المصلحة وخاصة للجماهير".