مدرب منتخب البرازيل يبحث عن بديل نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب فرناندو دينيز، مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، عن خطته المقبلة مع راقصي السامبا وكيفية تعويض القائد نيمار.

وتحدث المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كولومبيا قائلًا:" هناك جيل موهوب للغاية ظهر قبل عامين ويمكن للكثيرين القيام بهذا الدور قبل أن يذكر أسماء مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور لاعبي ريال مدريد".

وصرح دينيز: " عملية التبديل ستحدث بشكل طبيعي لكن على اللاعبين ألا يشعروا بالقلق بشأن ذلك ".

وأكد: " أن من المهم تحميل هذا الثقل لأنه ينبغي لأحد أن يتولى هذا الدور عليهم أن يشعروا بالاطمئنان وأن الجميع يبذلون قصارى جهدهم".

وأضاف مدرب السيلساو :" أنه من السيئ غياب نيمار نجم فريق الهلال السعودي والذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى بالإضافة لمشاكل أخرى في الغضروف" .