مانشيني يكشف سر استبعاد الغنام وكنو من قائمة منتخب السعودية

كشف المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن السر وراء استبعاد محمد كنو لاعب الهلال، وسلطان الغنام نجم النصر، ولاعب الاهلي فراس البريكان.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره باكستان، غدًا الخميس على أرضية ملعب نادي الفتح في الأحساء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح مانشيني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة باكستان، أنه سوف يقوم بضم لاعبين جدد من الصاعدين خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد للمستقبل، مؤكدًا أنه يؤمن بوجود إمكانيات هائلة لديهم.

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وأشار مدرب الأخضر إلى أنه يركز في الوقت الحالي على لقاء باكستان، وسيتم الإعداد لكل مرحلة على حدة، مؤكدًا أنه خاض مباريات قوية خلال الفترة الماضية، وأنه يهدف لإعداد فريق قوي قبل كأس آسيا.

وشدد على أنه استبعد الثلاثي محمد كنو وسلطان الغنام وفراس البريكان، من المنتخب السعودي لأنهم غير مناسبين للمرحلة الحالية حيث أنه يهدف إلى ضم الجاهزين بشكل تام ولكن الباب مفتوح أمام الجميع في أي وقت.

ونوه إلى أنه يتم التنسيق بين مسئولي الصقور الخضر، والأندية بخصوص الإصابات، لمتابعة حالة اللاعبين، مؤكدًا أن سالم الدوسري أصبح خارج حساباته بسبب الإصابة.