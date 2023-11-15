رسالة غير مباشرة من خيسوس لمدرب الاتحاد السعودي الجديد.. صور

وجه خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رسالة غير مباشرة إلى مدرب الاتحاد الجديد.

ونشر خيسوس، صور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من تتويجه بطلًا لبطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، عندما كان مدربًا لفريق فلامنجو البرازيلي.

وكان مدرب الهلال السعودي، قد توج بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس في عام 2019، على حساب ريفر بليت الأرجنتيني بقيادة مارسيلو جالاردو، بهدفين مقابل هدف.

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ويأتي هذا بالتزامن مع ارتباط اسم المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو بتدريب فريق الاتحاد السعودي، خلال الفترة المقبلة لخلافة نونو سانتو.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اليوم الأربعاء، أن إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، نجحت في الاتفاق مع جالاردو من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتجدد اللقاء بين خورخي خيسوس ومارسيلو جالاردو، في الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى، عندما ينضم الأخير إلى الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة.