مجموعة مصر.. تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة إثيوبيا وسيراليون بسبب الضباب

تأخر إنطلاق الشوط الثاني من مباراة إثيوبيا ضد سيراليون ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ويقع منتخبب إثيوبيا وسيراليون في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم رفقة منتخب مصر وجيبوتي.

وشهد الشوط الأول من مباراة إثيوبيا وسيراليون المقامة على ملعب بن أحمد العبدي بالمغرب تصاعد الضباب، ليزداد الأمر في الشوط الثاني وتنعدم الرؤية تماماً.

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وينتظر الحكم تحسن الأجواء والرؤية لإنطلاق الشوط الثاني، والجدير بالذكر أن الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم بمواجهة نظيرة جيبوتي غداً الخميس الموافق 16 نوفمبر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي.