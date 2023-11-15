المصري يهدي الاهلي صفقة سوبر في يناير

استقر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي على عرض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مروان حمدي، للبيع في الفترة المقبلة، بعد تصرفات اللاعب في مباراة البنك الاهلي الماضية.

وجاء قرار عرض مروان حمدي للبيع بعد تصرفات اللاعب في مباراة المصري والبنك الاهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2023 – 2024.

وأعلن علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي موافقته على بيع مروان حمدي، مؤكدًا على عدم التدخل في قرار مجلس الإدارة الذي يترأسه كامل أبو علي.

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كان مروان حمدي قد أثار الجدل بعدما قام بفعل غير رياضي خلال مباراة البنك الأهلي، حيث قام بالبصق على جماهير النادي، وقرر النادي فرض غرامة مالية مليون جنيه وعرضه للبيع.

وارتبط مروان حمدي بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي في الفترة المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بعد تراجع مستوى الفرنسي أنتوني موديست.

ومن المنتظر أن يستغل النادي الاهلي قرار المصري البورسعيدي ببيع مروان حمدي، ليدخل في مفاوضات قوية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عرض الأمر على مارسيل كولر.