نجم توتنهام يختار محمد صلاح ضمن أفضل 5 أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي

وضع السويدي ديان كولوسيفسكي، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن قائمته التي تضم أفضل 5 أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن كولوسيفسكي وضع الويلزي جاريث بيل في المركز الخامس، قائلًا: “لم أشاهد شيئا مماثلًا قبله، لديه تسديدات لا تصدق، كما أنه سريع للغاية، ولعب في العديد من المراكز، وسجل الكثير من الأهداف”.

وأضاف: “في المركز الرابع يتواجد البرازيلي ويليان، هو لاعب لا يصدق ولم يحصل على التقييم الذي يستحقه، من الجيد للغاية مشاهدته”.

وتواجد في المركز الثالث محمد صلاح، والذي قال عنه: “في كل موسم يسجل 20 أو 25 هدفًا على الأقل، ويصنع 20 آخرين، هو لاعب مذهل”.

وتابع: “عام بعد عام يمكن مشاهدة العمل الجاد الذي يقدمه، هو لاعب عظيم ومن بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ البريميرليج”.

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واحتل كريستيانو رونالدو المرتبة الثانية، ليعلق السويدي: “هو صديق رائع ولاعب كرة قدم مذهل، هو من بين الأعظم على مر التاريخ، أكن له احترامًا هائلًا”.

واحتل إدين هازارد صدارة القائمة، وقال عنه: “هو لاعبي المفضل منذ صغري ومنحني شعور السعادة، كل من شاهده كان سعيدًا، سواء بتسجيله أو صناعته للأهداف”.

وأتم: “بالطبع شاهدته كثيرًا وأحاول تقليد الكثير من لقطاته، رغم كوني أطول وبالتالي الأمر أصعب”.