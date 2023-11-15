نجم ميلان يتورط في قضية مراهنات بـ الدوري الإيطاليما هي

كشفت تقارير صحفية، عن تورط أليساندرو فلورينزي، لاعب نادي ميلان الإيطالي، في قضية المراهنات، في مدينة تورينو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفقًا لوكالة الأنباء فرانس برس، فإن ظهير ميلان أليساندرو فلورينزي هو أحدث لاعب يخضع للتحقيق بتهمة المقامرة غير القانونية.

اتهم المدعي العام في تورينو ساندرو تونالي ونيكولو فاجيولي، اللذين توصلا إلى صفقات إقرار بالذنب مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لإيقافهما لمدة سبعة وعشرة أشهر.

لكن لا يزال نيكولو زانيولو، مهاجم أستون فيلا ومنتخب إيطاليا، قيد التحقيق وقد قدم أدلة على أنه استخدم فقط تطبيقات لألعاب مثل لعبة البوكر الفيديو والبلاك جاك بدلاً من المراهنة على الرياضة.

لا يزال هذا الأمر مفتوحًا وفي هذه الأثناء تم استدعاؤه لمعسكر منتخب إيطاليا خلال شهر نوفمبر الجاري.

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وأوضح التقرير أن السلطات أبلغت فلورينزي بأنه يخضع لتحقيق رسمي، ويبدو أنها نفس تهمة زانيولو، بالمقامرة على ألعاب الحظ وعدم المراهنة على مباريات كرة القدم.

يذكر أن المقامرة بأي طريقة أو شكل بما في ذلك لعب البوكر، أمر مخالف للقواعد التي تحكم جميع لاعبي كرة القدم المحترفين، ومع ذلك، فإن عقوبة المراهنة على الرياضة أشد بكثير، لذلك يأمل زانيولو وفلورينزي في التعرض لعقوبة غرامة بسيطة.

وقد يواجهون مشكلة إذا تبين أن التطبيقات أو المواقع المستخدمة للمقامرة غير قانونية.