من الذكريات.. الخطيب يكشف حقيقة حصوله على سيفين من الذهب بـ2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب معتز عباس:

كشف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حاليا حقائق عن أسطورة نادي الزمالك فاروق جعفر في مقابلة صحفية قديمة حينما كان لاعبا في النادي الأهلي مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي.

وقال، الخطيب: "كلنا لنا ظروفنا وحياتنا وفاروق انا قولت له الكلام دا بيبني وبينه، هو لو معاه خاتم سلسة شكلها حلو رخيصة مش غالية يروح برنامج يصور السلسة والخاتم، الناس تقول أنه مليونير ويقولوا عنده عربية من الأمير فلاني وهو معندوش عربية ولا حاجة، هو مكنش بيقول الكلام دا لكن كان ينسب ليه".

وأضاف، قائلا: "زي ما نسب ليا اني في أحد الحفلات حصلت على هدايا منهم سيفين ذهب ودا محصلش، ياريت والله، مع احترامي الكامل وشكري العميق لصاحب الهدايا لكن دا مش دهب خالص ولا قيمتهم ٢ مليون جنيه".

وعن اعتزل فاروق جعفر رد الخطيب، قائلا: "قرار الاعتزال دائما يملكه صاحبة.. فاروق اعتزل من فترة وطالما شعر برغبته أنه لا يستطيع العطاء اختار الوقت المناسب حسب ما هو يرى، لأنه الوحيد فقط الذي يحكم على نفسه، لا علاقة بالسن أو المشوار".

وتابع: "فاروق جعفر لعبت معاه في المنتخب كان في تفاهم معاه وهو من نوعيه اللعيبة اللي بيفهم بالنظر وعنده حاسه أنه يقدر يوصل اللاعب للجون بما يتوقعه اللاعب نفسه".

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