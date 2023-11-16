أحدهم مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات مونديال 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف المنتخب المصري الأول نظيره جيبوتي غدا الخميس في أولى جولات تصفيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتنطلق مواجهة منتخب مصر ضد نظيره جيبوتي في السادسة مساء غدا بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهير منتظر بأعداد كبيرة.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، في تحقيق الفوز بضربة البداية، من أجل تسهيل المهمة في باقي الجولات لحسم التأهل بشكل مبكر.

وتنقل مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب جيبوتي عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وقناة "ssc" السعودية مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.