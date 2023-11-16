بعد الفوز على توت عنخ أمون.. قرار جديد من معتمد جمال للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - منح معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين راحة من التدريبات غداً الخميس، عقب الفوز على توت عنخ أمون، بهدفين دون مقابل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يعود الفريق الأبيض للتدريبات بعد غدا الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره الهلال الليبي وديا يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.