مجموعة مصر.. توقف مباراة أثيوبيا وسيراليون بسبب الضباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

توقفت مباراة سيراليون وإثيوبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم بسبب انتشار الضباب الكثيف داخل الملعب.

وتقام مباراة سيراليون وأثيوبيا على ملعب حمد العبدي في المغرب، بسبب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بخوض سيراليون مبارياته خارج الديار.

حتى الآن لم تنطلق المباراة، ويبحث الطاقم التحكيمي للمباراة في الوقت الحالي ومنسق الاتحاد الأفريقي من أجل حسم مصير اللقاء.

ويقع منتخبي سيراليون وأثيوبيا ضمن مجموعة منتخب مصر التي سوف تواجه منتخب جيبوتي غدا الخميس.