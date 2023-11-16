اسلام الشاطر: من حق الأهلي التفاوض مع أي لاعب في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الكابتن إسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي الاسبق ان من حق الاهلي التفاوض مع اي لاعب في نادي الزمالك قبل انتهاء عقده، ومن حق الزمالك ان يحافظ على اللاعب المقيد بصفوفه.

واضاف الشاطر، في برنامج البيت الكبير على فضائية الاهلي، اليوم الاربعاء، ان المنافسه بين الجماهير هتفضل موجوده على السوشيال ميديا، متابعاً: "التحفيل هيفضل موجود بين كل جماهير الأندية في العالم، احنا مش عايشين في المدينة الفاضلة".

وأكمل: "يجب أن يكون الشكل العام بين الجماهير في احترام حتى لو في انتقاد والتنافس في كل شيء هيكون موجود وسيصل لأقصى حد ليه".

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