اخبار الرياضه

أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يفوز على توت عنخ أمون 2 / 0 وديا.

الزمالك يفوز على توت عنخ أمون 2 / 0 وديا

فاز فريق الزمالك على نظيره توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء  على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

 

الزمالك يفوز على توت عنخ أمون 2 / 0 وديا

سوار الغينى يخاطب الزمالك لنقل مباراته بالكونفدرالية إلى القاهرة

تواصل مسئولو نادى سوار الغينى مع نظرائهم في الزمالك لنقل مباراتهم أمام الفريق الأبيض في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى القاهرة.

سوار الغينى يخاطب الزمالك لنقل مباراته بالكونفدرالية إلى القاهرة

معتمد جمال: سامسون سيكون له دور مع الزمالك فى الفترة المقبلة

أشاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

معتمد جمال: سامسون سيكون له دور مع الزمالك فى الفترة المقبلة

الزمالك يجرب خطة أبو سليم فى ودية الهلال الليبى

استقر الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال على تجربة خطة مباراة الكونفدرالية أمام فريق أبو سليم الليبى في ودية الهلال الليبى، المقرر لها الأحد 19 نوفمبر.

 

الزمالك يجرب خطة أبو سليم فى ودية الهلال الليبى

 

اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلى والزمالك بدروى المرتبط أمس

أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك فى إياب ربع نهائي دورى المرتبط رجال أمس، التى أقيمت على صالة نادى الزمالك. وجاءت القرارات كالتالى وفقا لتقرير حكم ومراقب المباراة:

اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلى والزمالك بدروى المرتبط أمس

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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