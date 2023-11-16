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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يفوز على توت عنخ أمون 2 / 0 وديا.
الزمالك يفوز على توت عنخ أمون 2 / 0 وديا
سوار الغينى يخاطب الزمالك لنقل مباراته بالكونفدرالية إلى القاهرة
تواصل مسئولو نادى سوار الغينى مع نظرائهم في الزمالك لنقل مباراتهم أمام الفريق الأبيض في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى القاهرة.
معتمد جمال: سامسون سيكون له دور مع الزمالك فى الفترة المقبلة
الزمالك يجرب خطة أبو سليم فى ودية الهلال الليبى
اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلى والزمالك بدروى المرتبط أمس
أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك فى إياب ربع نهائي دورى المرتبط رجال أمس، التى أقيمت على صالة نادى الزمالك. وجاءت القرارات كالتالى وفقا لتقرير حكم ومراقب المباراة:
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