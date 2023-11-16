أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يفوز على توت عنخ أمون 2 / 0 وديا.

الزمالك يفوز على توت عنخ أمون 2 / 0 وديا

فاز فريق الزمالك على نظيره توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

سوار الغينى يخاطب الزمالك لنقل مباراته بالكونفدرالية إلى القاهرة

تواصل مسئولو نادى سوار الغينى مع نظرائهم في الزمالك لنقل مباراتهم أمام الفريق الأبيض في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى القاهرة.

معتمد جمال: سامسون سيكون له دور مع الزمالك فى الفترة المقبلة

أشاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يجرب خطة أبو سليم فى ودية الهلال الليبى