شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: لم ندفع أى مبالغ فى ضم أحمد عيد وأيمن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، كواليس إتمام التعاقد مع ثنائي الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وإنهاء أزمة اللاعبين مع فريقهما السابق باتحاد الكرة.

وقال موسى على هامش المؤتمر الصحفي المقام حالياً بمقر معسكر الفريق ببورسعيد: "وجود أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مهم جداً، ولم ندفع أي مبلغ سوى عقود اللاعبين، واللاعبان قاما برد المبالغ المالية لنادى الزمالك وانتهت الأزمة".

وأضاف: "علي ماهر طلب لاعبا مدافعا وناديه طلب 10 ملايين جنيه، وما بالك أن نضم لاعب منتخب أوليمبي من الزمالك، وهناك من قام بإثارة المشكلة بهدف هز ثقة الجماهير فى إدارة ناديها".

وفي وقت سابق، كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه كان صاحب حق في أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تنازل عن الشكوى بشكل رسمي.

وقال عبد القادر في تصريحات تليفزيونية: "هناك علاقات جيدة بين الزمالك والمصري، وتم التواصل مع حسين لبيب، وتم إنهاء الأمر وديًا، وباتفاق يرضي الطرفين، وقام الزمالك بالتنازل عن الشكوى، وتسلم المصري كارنيهات اللاعبين للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "كل طرف حصل على حقه في هذه الأزمة، ولا أريد الحديث كثيرًا عن الأمور المالية، لكن أحمد عيد وأحمد أيمن منصور قاما برد الأموال التي حصلا عليها من الزمالك".