شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستغل توقف الدوري فى معالجة أزمة إهدار الفرص بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فترة توقف الدوري الحالية لظروف الأجندة الدولية لشهر نوفمبر في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل فترة التوقف، وأبرزها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، وكانت سببا في توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بدءا من الأحد المقبل، وهي التدريبات التي ستشهد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الماضية، بعدما حرم ضغط المباريات وضيق الوقت كولر من تصحيح الأخطاء.

بعيدا عما سبق، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة الاستعجال في تقييم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر، أو التفكير في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات بسبب المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه منذ قدومه للأهلي، بداعي أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية مع الفريق الأحمر أو الانسجام مع باقي زملائه.

ويرى كولر أن موديست لاعب كبير وفكرة تقييمه والتفكير في فسخ عقده في يناير المقبل أمر مرفوض، لأن اللاعب يحتاج إلى رفع لياقته البدنية وهو ما سيحدث مع حصوله على عدد كبير من المباريات، قبل أن يتم الحكم عليه بشكل كامل، لاسيما وأنه كان من اللاعبين المميزين في الدوري الألماني.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن موديست بدأ في التحسن وإظهار جزء ولو بسيط من قدراته بفضل الاستمرارية في المشاركة خاصة في مباراتي المقاولون العرب والجونة، بعكس الحال الذي كان عليه في بداية مشواره مع الأهلي. وانتقل موديست للأهلي الصيف الجاري في صفقة انتقال حُر بعد إنتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.