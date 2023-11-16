شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستعرض مهاراته بالكرة فى مران المنتخب استعدادا لجيبوتي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر مهاراته الخاصة في كرة القدم على هامش تدريبات الفراعنة الأخيرة، اليوم الربعاء، باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غد الخميس في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك في المران الختامي 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال المقبل، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.