شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 15 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 15 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يعود إلى استاد السلام بسبب إصلاحات "القاهرة".

الأهلي يعود إلى استاد السلام بسبب إصلاحات "القاهرة"

يعود فريق الأهلي لخوض مبارياته على استاد السلام، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إصلاح أرضية استاد القاهرة، بسبب أعمال الصيانة التي ستتم في أرضية الملعب، عقب مباراة المنتخب أمام جيبوتي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

كولر يحدد برنامجا تدريبيا خاص لبعض لاعبى الأهلي خلال الإجازة

قرر الجهاز الفني للأهلي تحديد برنامجا تدريبيا لعدد من اللاعبين، بحيث يؤدون تدريبات بدنية خلال فترة الأجازة التي يحصل عليها الفريق وتنتهي يوم السبت المقبل، سواء في المنزل أو خارج النادي والالتزام بالبرنامج التدريبي المحدد.

تعرف على موعد عودة كولر للقاهرة وقيادة تدريبات الأهلى

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة يوم السبت المقبل، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد الانتهاء من مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري.

حقيقة تحديد على معلول شروطه لتجديد عقده مع الأهلى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تحديد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر شروطه من أجل تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة داخل قلعة الجزيرة في تجديد عقد اللاعب التونسي.

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