شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة سعد تحصد برونزية بطولة العالم للأثقال بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت حبيبة سعد لاعبة منتخب رفع الأثقال الميدالية البرونزية فى منافسات الخطف فى وزن أقل من 45 كجم ببطولة العالم تحت 20 سنة المقامة بالمكسيك والمركز الخامس فى المجموع.

بينما يخوض السيد على منافساته فى تمام الثانية صباح 17 نوفمبر الجارى بوزن 61 كجم، وحلمى عبد البارى فى نفس اليوم الحادية عشرة مساء بوزن 67 كجم.

أما حنين أحمد فتخوض منافسات وزن 64 كجم الحادية عشرة مساء يوم 18 نوفمبر ومازن شريف نفس التوقيت يوم 19 لمنافسات وزن 81 كجم، ومحمد عبد المنعم أيضا فى نفس الوزن.

فيما يخوض اللاعب سعد هلال منافسات وزن 89 كجم الثانية صباح يوم 21 نوفمبر، ومحمود حسنى الحادية عشرة مساء نفس اليوم بمنافسات وزن 96 كجم، ورحمة أحمد فى الثانية صباح 22 نوفمبر فى وزن 81 كجم، وفاطمة محمود صادق الحادية عشرة يوم 22 نوفمبر القادم ووزن 87 كجم، وشيماء خالد الثامنة مساء اليوم التالى فى وزن + 87 كجم.