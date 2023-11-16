7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غد الخميس، في الجولة الأولى.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي غدا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غد الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يستغل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فترة توقف الدوري الحالية لظروف الأجندة الدولية لشهر نوفمبر في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل فترة التوقف، وأبرزها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، وكانت سببا في توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

المصرى: لم ندفع أى مبالغ فى ضم أحمد عيد وأيمن منصور كشف محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، كواليس إتمام التعاقد مع ثنائي الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وإنهاء أزمة اللاعبين مع فريقهما السابق باتحاد الكرة. وشهدت الفترة الأخيرة خروج صلاح محسن من حسابات كولر في ظل المستوى غير المقنع الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الأحمر، وعدم استيعابه للتعليمات الفنية التي يتلقاها من الجهاز الفني، وتوتر العلاقة بين المدرب واللاعب في الفترة الأخيرة.

تواصل مسئولو نادى سوار الغينى مع نظرائهم في الزمالك لنقل مباراتهم أمام الفريق الأبيض في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى القاهرة.

أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك فى إياب ربع نهائي دورى المرتبط رجال أمس، التى أقيمت على صالة نادى الزمالك. وجاءت القرارات كالتالى وفقا لتقرير حكم ومراقب المباراة:

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن العروض المقدمة بشأن الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر، مشيرا إلى أنه لا يوجد عروضا من أندية مصرية في الوقت الحالي بشأن التعاقد مع اللاعب.