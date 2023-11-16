مشهور وإمام والرفاعى فى مران منتخب مصر الأخير استعدادا لجيبوتى

القاهرة - سامية سيد - حضر المران الأخير لمنتخب مصر اليوم الأربعاء، رباعي الجبلاية، اللواء حلمي مشهور رئيس بعثة مصر في ليبيريا، وحازم إمام المشرف على المنتخب، ودينا الرفاعي عضو المشرف على الكرة النسائية، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غد الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.