شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلنت الشركة المتحدة - واحدة من كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية - الشركات الراعية لحقوق بث مباريات المنتخب المصري الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المتحدة تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال 2026 على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة - واحدة من كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية - الشركات الراعية لحقوق بث مباريات المنتخب المصري الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وهم شركات: أورا ديفلوبرز إيجيبت، والبنك الأهلى المصرى، واتصالات مصر من e& ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للجمهور المصري لمتابعة مباريات المنتخب خلال مشوار التصفيات، ودعم الفريق لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم. موقف أحمد ياسر ريان من الأهلى وإمكانية انتقاله إلى الزمالك كشف ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، موقف أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا من العودة إلى النادى الأهلى في يناير المقبل، وإمكانية انتقاله إلى الزمالك. ميكالي يجتمع مع وزير الرياضة وعلام فى معسكر المنتخب الأولمبى استقبل جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى معسكر المنتخب الأوليمبي الجاري فى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 . أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غد الخميس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب جيبوتي القميص الأخضر بالكامل.

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غد الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يستغل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فترة توقف الدوري الحالية لظروف الأجندة الدولية لشهر نوفمبر في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل فترة التوقف، وأبرزها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، وكانت سببا في توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

المصرى: لم ندفع أى مبالغ فى ضم أحمد عيد وأيمن منصور كشف محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، كواليس إتمام التعاقد مع ثنائي الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وإنهاء أزمة اللاعبين مع فريقهما السابق باتحاد الكرة. وشهدت الفترة الأخيرة خروج صلاح محسن من حسابات كولر في ظل المستوى غير المقنع الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الأحمر، وعدم استيعابه للتعليمات الفنية التي يتلقاها من الجهاز الفني، وتوتر العلاقة بين المدرب واللاعب في الفترة الأخيرة.

تواصل مسئولو نادى سوار الغينى مع نظرائهم في الزمالك لنقل مباراتهم أمام الفريق الأبيض في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى القاهرة.

أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك فى إياب ربع نهائي دورى المرتبط رجال أمس، التى أقيمت على صالة نادى الزمالك. وجاءت القرارات كالتالى وفقا لتقرير حكم ومراقب المباراة:

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن العروض المقدمة بشأن الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر ، مشيرا إلى أنه لا يوجد عروضا من أندية مصرية في الوقت الحالي بشأن التعاقد مع اللاعب.