شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر استعدادات استاد القاهرة لاستقبال مواجهة مصر وجيبوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أنه يتمنى حضور الجماهير بكثافة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن هناك تطورا واضحا فى مستوى المنتخبات الأفريقية.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "مسألة حضور الجماهير للمباريات تأثر مؤخرا بالقضية الفلسطينية، وهناك موافقة على حضور 30 ألفا، وحتى الآن لم يتم بيع سوى 5 أو 6 آلاف تذكرة فقط".

وأضاف: "هناك استعدادات جيدة لاستقبال المباراة، وسيظهر الاستاد بصورة مشرفة، وسيتم فتح الأبواب في الثانية ظهرًا، وأتمنى زيادة الأعداد الجماهيرية من أجل الشكل العام للمباراة وأن تخرج بشكل لائق للكرة المصرية".

وواصل: "الجمهور المصري أصبح لديه وعي تمامًا بأبواب الدخول لمدرجات الاستاد، وهناك تنسيق كامل بين الشركة الأفريقية مع شركة تذكرتي، وهناك تسهيلات أيضًا للأطعمة والمشروبات داخل كافتيريات استاد القاهرة".

وأشار إلى أن تدريب منتخب مصر شهد روحا جيدة وعزيمة كبيرة، وحضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة وكذلك اللواء حلمي مشهور وحازم إمام، وهناك مؤازرة ودعم كبير أيضا من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على دعم المنتخب الأوليمبي أيضًا.

وتابع: "هناك مشروع استثماري خاص بهيئة استاد القاهرة، ويضم برندات خاصة عن طريق شركات متخصصة سوف تدير المراكز التجارية (مولات)، وسيضم كل شىء ترفيهي من أجل الجمهور المصري وسكان مدينة نصر والمناطق المحيطة بالاستاد، وهذا المشروع كان حلما لنا من أجل زيادة الاستثمارات".

وزاد: "وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر يسعى أيضا لعمل طفرة رياضية ويسعى لجلب الاستثمارات، ويسعى لعمل فندق للمنتخبات والفرق ويريد عمل ملعب بجوار استاد القاهرة أيضًا، ومنحه منطقة خاصة باشتراكات لزيادة المداخيل المالية للنادي وهيئة الاستاد.. وهي شراكة بين الاستاد والمستثمر".