مستشهدا بنجوم آخرين.. ميدو يهاجم فيتوريا بسبب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

رد أحمد حسام ميدو ، على تصريحات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن عدم انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، لمعسكر المنتخب الحالي.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا، على قناة المحور، مساء الأربعاء، أن رغبة فيتوريا هي تخيض أعمار اللاعبين داخل صفوف المنتخب، رغم اقتناعه الكامل بموهبة شيكابالا، لكني مختلف معه في هذا النقطة.

وأضاف أن العمر مجرد رقم وهناك نجوم عالميين يلعبون في منتخباتهم وتخطوا سن شيكابالا، وهناك نجوم في منتخب مصر كانوا أكبر من الاربعين وشاركوا في كأس العالم وكأس أمم أفريقيا، مثل حسام حسن الذي لعب في بطولة 2006.

وأكد أن شيكابالا يستطيع بالفعل تقديم الإضافة للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية القادمة ولو شارك لمدة بسيطة.

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