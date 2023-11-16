شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطل أفريقيا أمام القطن والصقر يفوز بلقب عميد لاعبى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر 2008 توج الأهلى بطلاً لأفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه، بعد التعادل مع القطن الكاميرونى بهدفين لكل منهما فى مدينة جاروا الكاميرونية، صعد الأهلى على رأس مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة على حساب ديناموز هرارى صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط، ليلاقى الأهلى أنيمبا النيجيرى، ويتعادل معه فى الخارج، ويفوز عليه فى القاهرة بهدف نظيف.

وفى المباراة النهائية استقبل الأهلى القطن الكاميرونى فى القاهرة وفاز عليه 2-0، سجل الثنائية وائل جمعة وفلافيو وتعادل معه فى الكاميرون بهدفين لمثلهما تحت القيادة الفنية للبرتغالى مانويل جوزيه، سجل هدفى المارد الأحمر أحمد حسن وشادى محمد.

فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 2011 توج الصقر أحمد حسن، كابتن منتخب مصر الأسبق، بلقب عميد لاعبى العالم فى حضور أساطير الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة.

واستطاع أحمد حسن خطف لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع عقب مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

وفى 30 نوفمبر 2013 أعلن الصقر اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر، وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد التي أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر .