"ايه تي بي" الختامية: مدفيديف أول المتأهلين الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا): بات الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا عالميا أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لبطولة "أيه تي بي" الختامية في كرة المضرب بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف السابع 7 6 (9 7) و6 4 الأربعاء في تورينو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحمراء.

وهو الفوز الثاني لمدفيديف في البطولة بعد الأول على مواطنه أندري روبليف الخامس 6 4 و6 2 الإثنين، فيما مني زفيريف بخسارته الاولى بعدما تغلب على الاسباني كارلوس ألكارسا الثاني 6 7 (3 7) و6 3 و6 4 في اليوم ذاته.

وكان مدفيديف الذي خرج من دور المجموعتين الموسم الماضي، مطالبا بالفوز بمجموعتين نظيفتين لحجز بطاقته، فيما كان يحتاج زفيريف الى الفوز باي نتيجة لضمان تأهله.

واحتاج مدفيديف الى ساعة و44 دقيقة للتغلب على زفيريف وحجز بطاقته الى نصف نهائي البطولة التي توج بلقبها عام 2020 على حساب النمسوي دومينيك ثيم وحل وصيفا عام 2021 عندما خسر امام زفيريف.

وضرب مدفيديف بقوة في بداية مباراته الـ82 هذا العام، وكسر إرسال زفيريف في الشوط الاول متقدما 1 0 ثم 3 1، لكن الالماني رد التحية في الشوط السادس مدركا التعادل 3 3.

تعادل

واستمر التعادل بين اللاعبين حتى الشوط الثاني عشر 6 6 فاحتكما الى شوط فاصل حسمه الروسي في صالحه 9 7 وبالتالي المجموعة 7 6 في 68 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حختى الشوط العاشر 5 5 قبل ان ينجح مدفيديف في كسر ارسال زفيريف في الشوط الثاني عشر وينهي المجموعة في صالحه 6 4.

وقال مدفيديف عقب المباراة "كانت مباراة صعبة جدا من الناحية الذهنية (...) لقد خسرت مباريات مثل هذه هذا الموسم. أنا سعيد لأنني تمكنت من الفوز الليلة".

وهو الفوز الحادي عشر لمدفيديف على زفيريف في 18 مباراة جمعت بينهما حتى الآن، بينها خمس انتصارات في ست مواجهات هذا العام، أحدها في ثمن نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة في طريقه إلى تتويجه المفاجئ باللقب على ملاعبها الترابية في الربيع الماضي، وهو واحد من خمسة ألقاب فاز بها الروسي هذا الموسم.

ولا تزال حظوظ زفيريف، بطل الدورة عامي 2018 على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش و2021 على حساب مدفيديف، قائمة لبلوغ دور الاربعة حيث سيلاقي روبليف في الجولة الثالثة الاخيرة الجمعة.

ألكاراس

وفي المجموعة ذاتها، حقق ألكاراس باكورة انتصاراته بفوزه على روبليف 7 5 و6 2.

وكان ألكاراس الذي يشارك في هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد غيابه العام الماضي بداعي الاصابة، خسر مباراته الأولى امام الألماني ألكسندر زفيريف الثامن 7 6 (7 3) و3 6 و4 6.

وقال الكاراس "انا سعيد بتحقيق اول فوز لي في بطولة ايه تي بي الختامية هنا في تورينو. لقد لعبت بمستوى عال وانا راض تماما عن ادائي".

وتابع "كانت المباراة الاولى لي صعبة للغاية وكان الامر صعبا بعدها، لكني سعيد بردة فعلي".

والفوز هو الاول لالكاراس منذ التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي علما بانه خرج من الدور الاول لدورة باريس بيرسي لماسترز الالف نقطة الاسبوع الماضي.

ويتعين على الكاراس التفوق على مدفيديف في الجولة الثالثة الجمعة كي يضمن تأهله الى نصف النهائي.

في المقابل، مني روبليف بخسارته الثانية بعد الاولى امام مدفيديف وخرج خالي الوفاض من المنافسة.

وكانت المنافسة حامية الوطيس في المجموعة الاولى بين الكاراس الفائز ببطولة ويمبلدون هذا العام وروبليف الذي بلغ نصف نهائي هذه البطولة العام الماضي.

وظل التعادل قائما حتى الشوط العاشر 5 5 حتى تمكن الكاراس من كسر ارسال الروسي قبل ان يفوز بالمجموعة 7 5.