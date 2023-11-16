موعد مباراة البرتغال ضد ليختنشتاين في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة منتخب البرتغال ضد ليختنشتاين، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

ويقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة منتخب البرتغال ضد ليختنشتاين في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة البرتغال ضد ليختنشتاين

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره ليختنشتاين، اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وستقام مباراة المنتخب البرتغالي ضد نظيره ليختنشتاين، على ملعب راين بارك، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

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وكان منتخب البرتغال قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته خلال فترة التوقف الماضية، ضد نظيره البوسنة والهرسك بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثامنة من تصفيات يورو.

وتحتل البرتغال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 24 نقطة، حيث حجز مقعده في بطولة يورو 2024، فيما يتواجد ليختنشتاين في قاع المجموعة بدون نقاط.

وسيتم نقل أحداث مباراة ليختنشتاين ضد البرتغال، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمباريات، تحديدًا على قناة beIN Sports HD1، بتعليق العماني عامر الخوذيري مهمة.