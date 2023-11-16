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موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

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منتخب إسبانيا - منتخب اسكتلندا - تصفيات يورو 2024

منتخب إسبانيا - منتخب اسكتلندا - تصفيات يورو 2024

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

ويقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة إسبانيا ضد قبرص في تصفيات يورو

 

ويحل منتخب إسبانيا ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره قبرص، اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

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وستقام مباراة المنتخب الإسباني ضد نظيره القبرصي، على ملعب ألفاميجا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان منتخب إسبانيا قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته خلال فترة التوقف الماضية، ضد نظيره منتخب النرويج بهدف نظيف، في الجولة الثامنة من تصفيات يورو.

ويحتل المنتخب الإسباني صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، حصدهم من 5 انتصارات وهزيمة، فيما يتواجد قبرص في قاع المجموعة بدون رصيد.

وسيتم نقل أحداث مباراة إسبانيا ضد قبرص، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمباريات، تحديدًا على قناة  beIN Sports HD1، بتعليق العماني العماني أحمد البلوشي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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