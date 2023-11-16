ميدو يكشف السبب الرئيسي وراء إصرار فيتوريا على ضم فتوح وصبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

عقب الاعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، عن ضم روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب نصر، ثنائي الزمالك الموقوف من الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا، المذاع على قناة المحور، مساء الأربعاء، أنه كان يتمنى عدم فتح هذه القضية قبل ساعات من لقاء جيبوتي وانطلاق مشوار تصفيات كأس العالم، متابعاً: "فيتوريا لن يقحم نفسه في أزمات قبل المباراة".

وأكد أن كل تركيز فيتوريا مع المنتخب حاليا من أجل تحقيق الفوز في هذين اللقاءين ضد جيبوتي وسيراليون، مشيرا الى أن المدرب ينظر ويضم اللاعب الذي يشارك في المباريات.

وأشار إلى أن استمرار فتوح وصبحي مع المنتخب سيكون محل شك إذا استمر تجميدهما في الزمالك.

أقرأ أيضا..

مباراة قبرص تحسم مصير لامين يامال من إمكانية الانضمام لمنتخب المغرب

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس

"الأهلي يضع هذا الشرط".. مجدي عبدالغني يكشف ما يفعله محمد عبدالمنعم