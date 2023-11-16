محامي كهربا يكشف موعد دفع الغرامة.. صدمة كبيرة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، آخر تطورات أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلي، وموعد دفع الغرامه لنادي الزمالك.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج اللعيب على فضائية ام بي سي مصر، اليوم الأربعاء، أن كهربا معاقب بالإيقاف 6 مباريات وآخر مباراة هي القادمة بين الأهلي وسموحه وسوف يعود في المباراة أمام زد في الدوري الممتاز.

وعن توقيت دفع الغرامة، رد محامي كهربا، قائلا: "لما يجي الوقت هندفع قريب أو بعيد، لسة في استئناف على القرار، ونتقابل في اغسطس 2024".

وأضاف، قائلا: "ممكن نقعد سنتين او سنة أو 6 شهور.. هو مش في اجراءات قانونية طبقا للوائح،وكهربا هيلعب في كأس العالم للأندية وبعدين لكل حدث حديث".

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