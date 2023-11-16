شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي ترتيبات الجمعية العمومية العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنادي المقرر لها غدا الجمعة وبعد غدا السبت 17 و18 نوفمبر الجاري بالمقر الرئيسي في الجزيرة، حيث تم الإنتهاء من إجراءات الجمعية وتعليق كشوف الأعضاء وتجهيز جميع الترتيبات الخاصة لإستقبال هذا الحدث السنوي الذي يُقام تحت إشراف الجهة الإدارية.

بعيدا عما سبق، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة الاستعجال في تقييم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر، أو التفكير في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات بسبب المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه منذ قدومه للأهلي، بداعي أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية مع الفريق الأحمر أو الانسجام مع باقي زملائه.

ويرى كولر أن موديست لاعب كبير وفكرة تقييمه والتفكير في فسخ عقده في يناير المقبل أمر مرفوض، لأن اللاعب يحتاج إلى رفع لياقته البدنية وهو ما سيحدث مع حصوله على عدد كبير من المباريات، قبل أن يتم الحكم عليه بشكل كامل، لاسيما وأنه كان من اللاعبين المميزين في الدوري الألماني.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن موديست بدأ في التحسن وإظهار جزء ولو بسيط من قدراته بفضل الاستمرارية في المشاركة خاصة في مباراتي المقاولون العرب والجونة، بعكس الحال الذي كان عليه في بداية مشواره مع الأهلي.

وأنتقل موديست من للأهلي الصيف الجاري في صفقة انتقال حُر بعد إنتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.