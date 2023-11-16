شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر وجيبوتى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا، لخوض تحدي جديد ، عندما يستضيف نظيره الجيبوتى فى مباراة مثيرة ومرتقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال.

مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلى لكأس العالم

تضم مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، منتخبات: جيبوتى، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى المنتخب الوطني.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

تقام مباراة مصر وجيبوتى فى السادسة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وانطلق معسكر ألفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومى 13و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولى استعدادا لمباراة جيبوتي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر البرتغإلى روى فيتوريا على التشكيل الذى يخوض بع مواجهة جيبوتى مساء اليوم، وضمت العناصر التى يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل، ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشنأوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وعلى جبر ومحمد هاني، وفى وسط الملعب محمد الننى وإمام عاشور وطارق حامد، وفى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

حكام مباراة مصر وجيبوتي

أسند الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قيادة مباراة مصر وجيبوتي، فى الجولة الأولى لللحكم الجنوب أفريقى ألفريد شافاني، ويعأونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.

التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثانى فى تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصرى ألفوز فى المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائى عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي. وفى مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسنى عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر فى مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ فى مرماه.

مواجهات مصر وجيبوتى فى تصفيات المونديال