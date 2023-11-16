الإسماعيلى يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز فى دورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - يستمر فريق الإسماعيلى اليوم الخميس، فى خوض التدريبات لمواصلة فترة الإعداد المصغرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة السابعة في مسابقة دورى Nile.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لاستكمال مبارياته الودية أمام فيوتشر يوم 17 نوفمبر وطلائع الجيش يوم 19 نوفمبر الجارى، وأخيرا مواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر.

ونجح فريق الإسماعيلى في تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.