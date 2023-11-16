شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يعيد تقييم لاعبى الزمالك لتسليم تقريرا للإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررمعتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى لنادي الزمالك، وضع بعض اللاعبين تحت التقييم النهائي للحكم على مستواهم وفي حالة عدم وجود استفادة من تواجدهم داخل الفريق سيتم تسويقهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو عدم التجديد للذين انتهت عقودهم.

ويسلم معتمد جمال تقريراً مفصلاً وشاملاً لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يشمل درجات تقييم كل لاعب، ومدى التزامه فى التدريبات، واجتهاده فى المباريات كما يتضمن التقرير شرح انطباع كامل عن سلوك اللاعب خارج المستطيل الأخضر لتحديد مصيره النهائى من قبل المسئولين.

فى سياق مختلف يرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التسرع فى التعاقد مع مدير فنى أجنبي ليتولى مهمة قيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم توجيه الشكر له وإسناد المهمة لمعتمد جمال بشكل مؤقت، ولحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد، يتولى زمام الأمور فى القلعة البيضاء.

ويرغب مجلس إدارة نادى الزمالك فى التأني فى التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، حتى لا يتم التعاقد مع مدرب بإمكانيات لا تناسب الفارس الأبيض، حيث يريد المجلس التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، ويجيد التعامل مع البطولات الأفريقية وكذلك المحلية، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الزمالك للتروي فى اختيار بديل أوسوريو، وتم عقد جلسة مع معتمد جمال للتأكيد على استمراره في منصبه لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، مع تقديم كامل الدعم له خلال المرحلة المقبلة.