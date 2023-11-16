الامارات | اتحاد جدة يحطم الأرقام القياسية.. غاياردو أغلى 3 مدرب في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن أن المدرب مارسيلو غاياردو سيصبح أغلى ثالث مدرب في العالم عقب توليه تدريب اتحاد جدة السعودي.

قالت صحيفة أوليه إن مدرب ريفر بليت السابق سيحصل على راتب سنوي يبلغ 19 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد حتى 2025 إلى جانب إمكانية تجديده لموسم إضافي.

وأوضحت: "يتصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني القائمة بحصوله على 37 مليون إسترليني سنوياً من أتلتيكو مدريد، ويحتل بيب غوارديولا المركز الثاني بحصوله على 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وفي المركز الرابع مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب براتب سنوي 15 مليون جنيه إسترليني".

وأشارت إلى أن غاياردو لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ، منذ الرحيل عن العملاق الأرجنتيني ريفر بليت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث توج معه بـ13 لقباً رسميًا، أبرزهم كوبا ليبرتادوريس مرتين، قبل أن يعود إلى بوابة التدريب بخوض تجربة مختلفة في الدوري السعودي الذي يحظى بطفرة غير مسبوقة من خلال تعاقدات من العيار الثقيل مع عدد من نجوم اللعبة حول العالم.