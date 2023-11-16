عرض مهاجم الأهلي للبيع في يناير.. تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي هاني حتحوت، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، مستاء للغاية من أداء المهاجم صلاح محسن.

وقال حتحوت، خلال برنامج الماتش، المذاع على فضائية، صدى البلد، مساء الأربعاء، أن كولر لم يطلب حتى الآن رحيل صلاح محسن لكن هناك عدم رضا على مستواه والمردود الفني في المباريات التي شارك فيها.

واضاف أن كولر، لاحظ عدم الجدية والرعونة من صلاح محسن في بعض المباريات التي شارك فيها، مؤكدا أنه سيرحل يناير القادم في حالة استمراره على هذه الحالة.

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