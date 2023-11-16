فرج عامر يكشف: هناك 3 لاعبين في الأهلي من الصعب التعاقد معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، موقفه من ضم بعض اللاعبين في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عامر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع عبر شاشة قناة etc، مساء الأربعاء، إنه هناك 3 لاعبين في الأهلي من الصعب التعاقد معهم، وهم، أنتوني موديست لأسباب مالية وأيضا لمستواه الفني والبدني.

وأضاف أنه من الصعب التعاقد مع طاهر محمد طاهر، ومصطفى الزناري مدافع الزمالك.

وأكد أن سموحة يضم في صفوفه لاعبين مميزين، يستطيعون المنافسة على المباريات، وهذا ما حدث في المواجهات الماضية، وأتوقع أن يكون القادم افضل وسوف تتحسن النتائج.

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