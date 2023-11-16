شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام تفصل محمد فوزى عن المشاركة فى التدريبات الجماعية بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى، من المشاركة في تدريبات الدراويش، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة السابعة في مسابقة دورى Nile.

ويعانى محمد فوزى من الإصابة بالتهابات في الركبة اليسرى والتي حرمته من المشاركة في مباريات الإسماعيلى الماضية، ويواصل برنامجه العلاجى والتأهيلى ليكون جاهزا لمباريات الإسماعيلى المقبلة.

ويحتاج محمد فوزى لأسبوع على الأقل لإنهاء برنامجه التأهيلى تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال، والدخول في التدريبات الجماعية، ليكون جاهزا لتدعيم صفوف الدراويش بعد انتهاء التوقف الدولى.

واطمأن إيهاب جلال، على اللاعبين العائدين من الإصابات بعد مشاركتهم في المباريات الودية التي يخوضها الدراويش استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة السابعة في مسابقة دورى Nile.

وشارك المدافع عبدالله محمد فى جزء من مباراة ساحة دمياط بعد التعافى من قطع الرباط الصليبى، كما شارك محمد بيومى فى جزء من مباراة المروج الليبى، ليؤكد جاهزيته، كما يشارك أحمد عادل عبد المنعم بشكل قوى فى التدريبات الجماعية ومن المقرر أن يدفع به إيهاب جلال في مباريات فيوتشر وطلائع الجيش والمقاولون العرب الودية المقبلة للاطمئنان عليه.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لاستكمال مبارياته الودية أمام فيوتشر يوم 17 نوفمبر وطلائع الجيش يوم 19 نوفمبر الجارى، وأخيرا مواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر.

ونجح فريق الإسماعيلى في تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة.