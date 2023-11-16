شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه إنبى وديًا اليوم استعدادًا لمازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الخميس، فريق نادي بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره إنبى خلال فترة التوقف الدولي الحالية في إطار تحضيراته لاستئناف ارتباطاته المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

وأتم الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد زاهر الاتفاق على خوض مباراة ودية تجمع بين بيراميدز ونظيره نادي انبي في الثانية والنصف ظهر اليوم، الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

ويبدأ بيراميدز بعد التوقف الدولي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

في سياق أخر، انتهت إدارة نادي بيراميدز من كافة الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.