شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه بلدية المحلة فى ثانى وديات الإعداد لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في الرابعة عصر اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، بنظيره بلدية المحلة، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين ضمن التجارب لذئاب الجبل استعداداً لاستئناف مباريات دورى Nile، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون مع المروج الليبي والاسماعيلي الأحد والأربعاء من الأسبوع المقبل بالترتيب استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وعقد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، اجتماعا مع الفريق في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة وشوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين .

وطالب محسن صلاح لاعبي المقاولون العرب، باستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد فترة توقف الدوري الحالية مؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين ان الإدارة تقف خلف الفريق وانهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة خاصة ان إدارة النادي تقف خلف الفريق والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب الذي له باع كبير فى التدريب في مصر.

ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي، ثقته في عودة المقاولون لمكانته في مسابقة الدوري المصري وتقديم مباريات أفضل من الجولات الستة الماضية بالمسابقة.

وأشار المشرف العام على الكرة، بأن مجلس الإدارة بقيادة محسن صلاح يدعم الفريق ويذلل كافة العقبات من أجل استعادة الروح والثقة وتحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.